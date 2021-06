FLÓRIDA: Prefeitura convoca candidatos para prova objetiva do concurso para o dia13 de junho

A Prefeitura Municipal está publicando edital para convocação de prova objetiva do Concurso Público nº 01/2020 para preenchimento das vagas existentes no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

A Empresa CSC – Assessoria Consultoria e Gestão Ltda. que realizará o concurso ressalta que juntamente com a Prefeitura Municipal que em razão da Pandemia do novo corona vírus (COVID19) serão tomadas todas as medidas de higienização e distanciamento de forma a oferecer um ambiente seguro para a aplicação das provas.

A realização da Prova Objetiva serão para os seguintes cargos: Ajudante Geral, Mecânico, Motorista, Pedreiro, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Coordenador de Creche, Coordenador do CRAS e Médico Clínico Geral.

A relação de candidatos está afixada nos murais da Prefeitura Municipal e nos endereços eletrônicos: www.floridapaulista.sp.gov.br e www.cscconsultoria.com.br, à disposição dos interessados para consulta. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa executora ou da Prefeitura, deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento.

Os candidatos deverão comparecer no mínimo meia hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões.

As provas serão realizadas na Escola Pércio e também na Escola Octaviano sendo período da manhã com inicio às 9h30 e no período da tarde com inicio às 14h00. Sendo que o candidato deve ficar atento para as salas que serão aplicadas as provas e que estão no edital do concurso.