FLÓRIDA: Sindicato vai implantar “Feira do Produtor Rural”

O Programa “Feira do Produtor Rural”, desenvolvido pelo Sindicato Rural de Flórida Paulista em parceria com o Senar e o apoio da Prefeitura Municipal está avançando e já sendo projetada a primeira edição do evento.

A iniciativa visa a realização de uma feira contando com a participação dos produtores rurais de Flórida Paulista a ser realizada em dia distinto da tradicional feira livre que acontece na sexta-feira, onde os mesmos poderão efetuar a venda da produção agrícola produzida no município.

O programa teve início com a sensibilização dos produtores rurais de Flórida Paulista e após as inscrições que tiveram excelente adesão, foi iniciada a aplicação da parte teórica aos participantes.

Na última quarta-feira (2), em mais um encontro do programa que foi ministrado pelo instrutor do Senar, Ed Carlo Secches de Mirassol, os integrantes do projeto puderam conhecer parte do conteúdo prático, preparo, manuseio e exposição dos produtos a serem comercializados na feira aberta para a população.

Em mais essa ação inédita do Sindicato Rural de Flórida Paulista, além do aprendizado, os participantes vão poder na prática comercializar os produtos cultivados em suas propriedades rurais na feira que ocorrerá em data oposta da tradicional feira livre.