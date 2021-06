IRAPURU: Prefeitura contrata empresa para recape

Conforme informações da Prefeitura Municipal de Irapuru está realizando licitação para a contratação de empresa especializada para a execução de mais uma etapa de recapeamento asfáltico na cidade.

De acordo com a Prefeitura de Irapuru, o edital visa a contratação de empresa para recapear as seguintes ruas: Estado do Acre e Amazonas, ambas no Conjunto Habitacional “Canto do Uirapuru”.

O valor a ser investido é na ordem de R$ 185 mil, através de convênio com o Governo Estadual que irá repassar o valor de R$ 150 mil e a Prefeitura de Irapuru entrará com o valor de contrapartida de R$ 35 mil.