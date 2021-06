Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o CRB em SP

A noite de quarta-feira (9) foi de drama no Allianz Parque, em São Paulo. Depois de bater o CRB por 1 a 0 na semana passada em Maceió, o Palmeiras dependia apenas de um empate para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Só que o atual campeão foi surpreendido aos cinco minutos com o gol do atacante Ewandro para o CRB, que deslocou Weverton após receber belo passe. Depois disso, o jogo foi praticamente de ataque contra defesa. O Palmeiras tentou de todas as formas o gol que daria a vaga nos 90 minutos. Aí apareceu outro personagem da partida. O goleiro Diogo Silva fez, no mínimo, cinco grandes defesas nas 35 conclusões do Alviverde. Depois desse bombardeio, o placar ficou mesmo em 1 a 0 para o CRB e os dois times foram para os pênaltis.

Diego Torres, Hyuri, Carlos Jatobá, Diogo Silva marcaram para o CRB. Do lado do Palmeiras, Willian, Gustavo Scarpa e Victor Luis balançaram as redes. A definição da derrota dos paulistas veio quando o lateral-direito Marcos Rocha desperdiçou a cobrança. Placar final nas penalidades apontou 4 a 3 para o CRB, que segue às oitavas e fatura os R$ 2,7 milhões de premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).