Carreta tomba em vicinal

Um motorista saiu sem ferimentos de acidente ocorrido na vicinal que liga os municípios de Iacri e Rinópolis, na tarde dessa quinta-feira, dia 10. O Corpo de Bombeiros de Tupã com o 1º sargento Aristóteles, 3º sargento Vanderlei, cabo Campos, cabo Rogério, cabo Barbosa e cabo Gilmar e a Polícia Militar de Iacri, equipe do 1º sargento Luizete e cabo Júlio realizaram atendimento da ocorrência de tombamento de carreta, registrada por volta das 15h20.



Após ser acionado para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito na vicinal que liga Iacri e Rinópolis, o Corpo de Bombeiros de Tupã se deslocou para o local com as viaturas de salvamento e resgate e na altura do quilômetro 2, mais precisamente em uma curva, encontraram a carreta tombada. Consta que a carreta transitava no sentido Iacri a Rinópolis e, por motivos a serem esclarecidos, ocorreu o tombamento do veículo além da rodovia.



O Corpo de Bombeiros constatou ainda que o motorista não tinha sofrido nenhum ferimento. Foram adotados os procedimentos protocolares para deixar o local em segurança, bem como desligada a bateria do veículo para evitar que ocorresse um incidente. Os policiais militares, que já estavam no local, realizaram a sinalização e controle do trânsito de veículos no local para evitar novos acidente.