DRACENA: Prefeitura impõe uso de pulseiras para pacientes com Covid-19 e estipula multa de mais de R$ 9,2 mil para festas clandestinas

A Prefeitura de Dracena (SP) publicou nesta sexta-feira (11) um novo decreto com medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 na cidade e uma delas é a imposição de uma multa de mais de R$ 9,2 mil para a realização de festas clandestinas. Outra novidade é a implantação de pulseiras de identificação de isolamento para uso de pacientes com suspeita ou confirmação do diagnóstico da doença.

Supermercados, mercados, mercearias, distribuidoras, conveniências e qualquer outro estabelecimento congênere poderão comercializar, vender, alienar e distribuir bebidas alcoólicas, inclusive através dos serviços de delivery, no período das 5h às 18h.

Já os bares, lanchonetes, restaurantes, choperias, sorveterias, padarias, tabacarias e casas noturnas poderão realizar a venda de bebidas alcoólicas para consumo nos locais, no horário das 5h às 21h, seguindo os protocolos sanitários.

Ficam proibidas a reunião, a concentração e a permanência de pessoas em festas ou comemorações clandestinas, sob pena de multas nos seguintes valores: