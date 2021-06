Durante cumprimento de mandado de prisão, Polícia Civil localiza e detém suspeito de tráfico

Na ação no imóvel do acusado foram apreendidas drogas, materiais para embalar entorpecentes e um celular.

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), nesta sexta-feira (11), cumpriu um mandado de busca e apreensão e prendeu um homem, de 18 anos, suspeito de ter envolvimento com tráfico de drogas, em Dracena. Foram encontrados tabletes de maconha, um rolo plástico filme comumente usado para embalar droga e um celular.

A ação policial é decorrente do trabalho investigativo desenvolvido por agentes das Unidades Especializadas, visando reprimir a incidência do crime de tráfico de drogas em Dracena. As investigações encetadas levaram à identidade do suspeito. Subsidiando, desta forma, a Polícia Civil a solicitação do pedido mandado judicial de busca e apreensão junto à 1ª Vara da Comarca de Dracena, que foi cumprido nesta sexta-feira (11).

Durante de busca realizada no imóvel do acusado foram encontrados e apreendido os materiais ilícitos e objetos comum relacionados a mercancia de droga, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito. Após os procedimentos flagrâncias o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Denúncias anônimas e informações sobre pontos de tráfico de drogas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou pelo fone (18) 3821 3753, da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes. O sigilo e o anonimato são garantidos.