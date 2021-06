FLORA RICA: Deputado Bragato articula liberação de recursos

Na quarta-feira (2), o deputado estadual Mauro Bragato articulou uma reunião entre o secretário executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury e o prefeito de Flora Rica, Gica, além dos prefeitos de Cerqueira Cezar, Diego Augusto Berti e de Bastos, Manoel Rosa, para tratar da liberação de recursos para infraestrutura urbana da região.

Na oportunidade ficou acertado que a Prefeitura Municipal de Flora Rica receberá um caminhão pipa, além de recursos para melhoria da iluminação pública.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o deputado Mauro Bragato ressaltou que agora será agilizada a documentação visando a assinatura de convênio e em seguida a liberação dos recursos financeiros para a Prefeitura de Flora Rica.

Deputado Bragato ainda ressaltou o comprometimento do Governo do Estado com a região e agradeceu o secretário executivo Rubens Cury e o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi.