FLÓRIDA: Escola Pércio poderá ter ensino em tempo integral a partir do próximo ano

A Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzales de Flórida Paulista poderá contar com o ensino em tempo integral nos próximos anos. Uma vez que a unidade escolar conta com ampla estrutura física, quantidade de alunos e diante da necessidade dos alunos vulneráveis ao aprendizado, caso se concretize, o projeto de ensino em tempo integral muito vai colaborar para o avanço da educação no município.

Como reflexo, os alunos terão uma melhoria significativa na aprendizagem o que vai colaborar para que estes atinjam as metas propostas pela Secretaria de Educação do Estado.

No ensino integral, os alunos ganham maior tempo de estudo, atividades extra conteúdo curricular e de protagonismo juvenil como projeto de vida, inserção no mercado de trabalho, preparação para as situações adversas da vida, maior orientação com o trabalho de suas dificuldades e outros benefícios.

Além dos benefícios de aprendizado, os alunos participantes do ensino integral também contarão com alimentação balanceada de café da manhã, almoço e lanche e no turno da tarde o café e jantar.

A carga horária do ensino em tempo integral é das 7h às 14h para o ensino fundamental e das 14h15 às 21h15 para o ensino médio.

Na semana passada, foram coletadas virtualmente as assinaturas de alunos, professores e da comunidade em geral que apoiam a iniciativa, trabalho este que ocorreu de forma bastante positiva, segundo os organizadores, com 90,9% de aprovação.

O projeto agora segue para avaliação da Secretaria do Estado da Educação que vai avaliar e, se aprovado, viabilizar a instalação do sistema de Ensino Integral na Escola Pércio.