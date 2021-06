FLÓRIDA: Secretário de Saúde faz balanço de seus três meses de trabalho

Completando três meses como secretário municipal de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho fez um balanço do trabalho e das ações desenvolvidas neste período em entrevista ao jornal e site Folha Regional.

De acordo com o secretário, diante da pandemia enfrentada atualmente, o seu trabalho tem tido como foco principal, o combate ao Covid-19 no município, mas as ações em outras diversas áreas também têm sido realizadas visando atender aos anseios da população.

“Desde o dia 22 de março foi implantado o Centro de Covid, localidade que ficou como referência no tratamento de síndromes gripais, com uma equipe focada no atendimento às pessoas com suspeita da doença, temos conseguido lidar melhor com a complexidade deste que se tornou um problema a nível mundial, porque ter um lugar centralizado para os pacientes buscarem os cuidados sem a mistura com pessoas que fazem outros procedimentos de saúde diminui consideravelmente a taxa de contágio, além de conseguirmos otimizar o uso dos recursos concentrando em um único ponto os testes para a população”, destacou Aguinaldo.

O secretário destacou também o envolvimento de todos nas ações da secretaria de saúde.

“Entendo que a frase ‘todos juntos somos mais fortes’, não é apenas uma frase de efeito, mas sim algo que pode ser usado como uma poderosa ferramenta de gestão, pois, tem sido fundamental o envolvimento das pessoas e entidades com as ações de prevenção na pandemia. Tivemos a ajudas das igrejas abrindo espaço para a divulgação dos protocolos aos seus fiéis, o empenho do setor comercial em se unir conosco para conter a onda de infecção sendo o grupo de pessoas que sempre estão de máscaras, usando álcool gel e promovem o distanciamento social, a imprensa que tem sido um fundamento importante na veiculação de informações sérias e científicas neste momento tão cheio de fake news e as pessoas em geral que a cada dia vejo aumentar o número dos comprometidos com as recomendações sanitárias. Tudo isso faz com que o manejo da situação da pandemia em Flórida Paulista não esteja tão ruim”, enfatizou.

Segundo o secretário um ponto muito importante da Secretaria de Saúde de Flórida Paulista é o quadro de recursos humanos.

“A Saúde é uma secretaria que tem um pessoal muito engajado com o trabalho da municipalidade, vejo os profissionais que mesmo apesar do cansaço emocional provocado por estes tempos pandêmicos, estão sempre num envolvimento forte com a promoção do bem-estar das pessoas, muitas vezes trabalhando no limite. Também vejo que em sua maioria estão a cada dia buscando melhorar as suas práticas através do desenvolvimento competências e habilidades relacionadas a saúde pública. Tenho um orgulho muito grande do meu time e é um grande privilégio estar na liderança desta equipe”, disse Aguinaldo.

Questionado sobre o motivo do qual usa frequentemente as redes sociais, o secretário esclareceu.

“As mídias sociais são uma realidade em nossos dias. É difícil alguém que não tenha pelo menos o WhatsApp em sua rotina diária de comunicação. Eu gosto de estar dialogando com as pessoas, isso vem pela minha formação que é baseada na comunicação. Sou professor, psicólogo, pastor e palestrante. Não dá para fugir desta minha essência, e por outro lado percebi que havia uma lacuna na comunicação entre a Secretaria da Saúde e a população, foi neste momento que juntou a fome com a vontade de comer. Um celular na mão, uma ideia na cabeça e vamos conversar com as pessoas. Este é um dos pilares de enfrentamento da Covid-19”, explicou.

O secretário destacou ainda a ampla atuação da Secretaria de Saúde:

“Apesar de ser o grande desafio o enfretamento da pandemia, nós não estamos somente com esta frente de trabalho. Além de todos os outros aspectos relacionados à atenção básica da saúde, temos feito algumas outras ações para que a promoção da saúde a cada dia se torne mais robusta, como por exemplo, o mutirão de dermatologia em que em um único dia foram feitas 105 consultas por dois professores e oito estagiários do Curso de Medicina da UniFAI, e já temos outros mutirões agendados com outras especialidades”.

Finalizando, o secretário deixou uma mensagem para a população.

“Moro em Flórida Paulista há 11 anos, vim para cá para ser pastor da Igreja Batista. Sou apaixonado pela cidade e seu povo. Digo que todos nós devemos ter muita fé em Deus e esperança que dias melhores virão, pois a Bíblia diz no Salmo 121: ‘levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra’. Com a graça de Deus do nosso lado podemos sair vencedores e com muito aprendizado diante desta crise econômica e sanitária que estamos envolvidos.