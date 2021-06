Além de ser o maior supermercado de Flórida Paulista, o Supermercados Ikeda é o mais completo em feirinha e hortifrúti.

Todos os produtos passam por um rigoroso padrão de escolha, qualidade e higiene. Tudo isso, visa garantir que os clientes levem para casa produtos sempre fresquinhos e saudáveis, resultando assim em uma melhor alimentação para as famílias de Flórida Paulista e região.

O supermercado conta com um setor exclusivo com frutas, verduras e legumes. Refrigeração especial para os produtos que necessitam e todo o cuidado de uma equipe de profissionais capacitados e sempre prontos para bem servir.

Com promoções diárias no setor, o Supermercados Ikeda oferece ainda descontos especiais no Cartão Ikeda Black. Compromisso social também é marca registrada do Ikeda de Flórida Paulista, onde a maioria dos produtos que são comercializados diariamente, vêm da produção local e são adquiridos dos agricultores e fornecedores da Cidade Amizade.