Fundador do clube ‘Os Independentes’ e da Festa do Peão de Barretos, pecuarista Antonio Renato Prata morre aos 92 anos em Presidente Prudente

“A Associação Os Independentes lamenta informar o falecimento de Antonio Renato Prata, um dos fundadores e primeiro presidente do então clube, em 1955. Pratinha faleceu na madrugada deste sábado em Presidente Prudente”, lamentou a entidade em uma rede social.

“É uma pessoa que deu uma contribuição grande aqui, não só na pecuária, mas em todas as cidades do agronegócio da região. Uma liderança, formou fazendas, empreendimentos. contribuiu na evolução do rebanho bovino, produzindo reprodutores de alta qualidade. Uma pessoa importante e a gente lamenta essa perda”, disse o presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, Carlos Roberto Biancardi.