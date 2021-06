Cavalo solta na SP-294 causa acidente e deixa motorista retida nas ferragens

No início da noite deste domingo a condutora de um veículo Corsa, placa de Tupã trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Herculândia para Tupã, quando nas imediações do CTA da CAMAP teve sua trajetória interceptada por um cavalo que estava solto na via.





A motorista não conseguiu evitar a colisão. O cavalo morreu no local. Já a condutora do veículo ficou retida nas ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Tupã, que utilizaram técnicas de salvamento veicular, e também foi necessário o uso de ferramentas hidráulicas para retirada da vítima.





Equipe de socorro e sinalização da concessionária Eixo auxiliaram no local. A Polícia Militar Rodoviária da Base de Tupã esteve no local para registro do boletim de ocorrência, o trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos da via enquanto a vítima era socorrida.





A vítima foi socorrida para Santa Casa de Tupã, com ferimentos aparentemente leves.