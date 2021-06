SP antecipa calendário de vacinação contra Covid e promete imunizar toda a população adulta até setembro

“Nós temos, hoje, aqui no território já, a vacina do Butantan, a vacina da FioCruz e temos a vacina da Pfizer. Aguardamos uma chegada da Janssen, que deveria chegar entre ontem e hoje, não chegou e deve estar chegando nas próximas 24 horas. Então, teremos 4 vacinas a partir de amanhã”, completou Regiane.

No início do mês, João Doria tinha anunciado que a vacinação contra a Covid-19 de todas as pessoas com mais de 18 anos em SP deveria ser concluída até o final de outubro deste ano.