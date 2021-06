Atlético Mineiro vence São Paulo no Mineirão e avança no Brasileiro

O Mineirão recebeu na tarde deste domingo (13) a vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo por 1 a 0 em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo volante Jair. Com o resultado, o Galo chegou aos seis pontos e foi para o 5º lugar na tabela de classificação. Enquanto isso, o São Paulo, que ainda busca a primeira vitória no torneio, tem apenas um ponto e ocupa apenas o 16º lugar.

O time mineiro começou o jogo pressionando. Aos dois minutos, teve uma boa chance com Hyoran. Aos oito, o goleiro Tiago Volpi salvou o São Paulo saindo nos pés do atacante Keno. Aos 16, saiu o gol da partida. Hulk, em boa jogada, invadiu a área e abriu para Hyoran pela direita. O meia foi até o fundo e rolou para o volante Jair aparecer sozinho por trás da zaga paulista para rolar a bola para o fundo das redes. Depois do placar ter sido aberto, a partida seguiu muito equilibrada até o final do primeiro tempo.

Na etapa final, o São Paulo quase empatou em jogada de Reinaldo e Pablo. O lateral-esquerdo Guilherme Arana afastou o perigo. Mas a tentativa de reação tricolor ficou por isso mesmo. Inclusive, o jogo caiu bastante de ritmo. A chance mais perigosa do Atlético ocorreu apenas aos 45. Guilherme Arana cruzou na pequena área e a zaga afastou o perigo.

O Atlético Mineiro, na próxima rodada, terá pela frente o Inter em Porto Alegre, na quarta-feira (16). No mesmo dia, o São Paulo receberá a Chapecoense no Morumbi.