MARIÁPOLIS: Em novo boletim, Saúde divulga mais duas mortes por Covid-19

Em um novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Mariápolis na tarde desta segunda-feira (14), foram divulgadas mais duas mortes pela doença no município e o número de vítimas fatais da doença que era cinco, passou a ser sete com esta atualização.

Segundo a pasta, desde o início da pandemia foram realizadas 615 notificações, das quais 230 tiveram diagnóstico positivo da doença e 380 foram descartadas.

Ainda segundo o boletim, cinco pessoas aguardam resultados de exames e sete estão em tratamento.



Em Mariápolis, 216 pessoas enfrentaram a doença e se curaram. No momento não há nenhum paciente internado em decorrência da Covid-19.

APLICAÇÃO DA VACINA NO MUNICÍPIO



Consta nos números divulgados que foram aplicadas 1.629 doses da vacina em 1.076 pessoas vacinadas. 553 delas já receberam as duas doses do imunizante.

CONFIRA ABAIXO O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO