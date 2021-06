FLÓRIDA: Prefeitura mantém suspensas aulas presenciais nas escolas municipais e interrompe das estaduais

Tendo em vista o atual cenário de propagação e riscos aos quais os professores, servidores e alunos estariam expostos caso fossem retomadas as atividades presenciais nas escolas do município, a Prefeitura Municipal emitiu um decreto prorrogando a suspensão das aulas presenciais por tempo ainda indeterminado nas escolas municipais e ainda interrompeu as aulas nas escolas estaduais que estavam autorizadas de maneira presencial com parte dos alunos.

Após estudos e análise da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal, ficou acertado que as aulas continuarão sendo aplicadas de forma virtual e com atividades enviadas aos alunos diariamente, o que não afeta o calendário letivo e proporciona a prevenção da saúde da comunidade escolar.

A medida ainda tem como base o crescente aumento de casos da Covid-19, a alta na ocupação de leitos de enfermarias na região e a atual taxa de imunização da população, fatores estes considerados “ineficientes” para uma retomada segura das atividades educacionais presenciais no município.

Ainda segundo o decreto, os profissionais do setor de educação continuarão realizando as atividades presenciais necessárias para a preparação do ambiente escolar para que este esteja em condições sanitárias e organizacionais da retomada das aulas nas unidades de ensino. Para mais informações, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o telefone (18) 3581-2421.