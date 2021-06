Casa é atingida por incêndio após crianças brincarem com fósforo dentro de quarto

Uma residência foi atingida por um incêndio no Jardim Aeroporto, em Panorama, nesta terça-feira (15). Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um vizinho ligou para a corporação informando que a casa ao lado estava pegando fogo.

Conforme os bombeiros, ao chegar no local, a equipe constatou que as crianças residentes na casa estavam brincando com fósforo e colocaram fogo em um colchão da casa.



Um caminhão-pipa da Prefeitura ajudou no combate ao incêndio.

Não houve vítimas e o incêndio foi controlado.

A dona do imóvel, Lucilene Marques da Silva, informou que seus netos, uma menina e um menino de 5 anos, brincavam com bombinhas do tipo traque e estavam acendendo palito de fósforo, quando gritaram. Nesse momento a dona da casa correu para o quarto.



“Quando me deparei, o fogo já tinha se espalhado pelo quarto”, afirmou Silva.

A moradora disse que só deu tempo de tirar as crianças e alguns móveis com a ajuda de vizinhos. Silva relatou que perdeu roupas, alimentos e móveis como guarda-roupa, televisão, computador, estante entre outros.