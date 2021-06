FLÓRIDA: “Com o empenho de todos, Covid-19 segue sob controle, mas cuidados são indispensáveis”, diz secretário

O novo boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde com dados dos sistemas E-SUS VE + SIVEP GRIPE, mostra que Flórida Paulista segue com certa estabilidade quanto aos casos de Covid-19.

Os dados apontam que atualmente existem 18 casos ativos da doença, com 16 em tratamento domiciliar e duas pessoas internadas sob os cuidados médicos. Atualmente não há nenhum floridense na UTI.

Dos 1.163 pacientes que tiveram diagnóstico positivo de Covid-19, 1.115 já se curaram e 30 deles infelizmente faleceram.

Um total de 23 pessoas ainda aguardam resultados de exames e seguem sob suspeita da doença.



Para o secretário de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, a queda no número de infectados e hospitalizados, se deve pelo fator da colaboração da comunidade, do compromisso das empresas, estabelecimentos comerciais e seus colaboradores em manter todas as normas de prevenção e principalmente pelo empenho dos profissionais de saúde do município que se empenham desde o início da pandemia.

“Apesar dos números serem vistos de certa forma como positivos, não podemos afrouxar os cuidados com a Covid-19 que é uma doença silenciosa e muito letal. Temos que manter todos os cuidados como o uso de máscara, higienização, álcool em gel e distanciamento social”, alertou Aguinaldo.

O secretário destacou ainda a proibição de festas, eventos clandestinos e aglomerações, mesmo que em família, aos finais de semana e em outras ocasiões.

“Flórida Paulista é uma cidade de gente unida e que colabora com todas as causas. Vamos fazer da pandemia um momento em que possamos nos unir e combater essa doença que já ceifou várias vidas e trouxe a tristeza para os lares floridenses. Só assim sairemos vencedores dessa batalha”, finalizou o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho.