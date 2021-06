Gás de cozinha sofre aumento de 5,9% nesta segunda-feira

O preço do gás de cozinha sobe nas distribuidoras a partir desta segunda-feira (14). Reajuste de 5,9%, anunciado pela Petrobras na sexta-feira (11), representa um aumento de R$ 0,19 por kg no GLP.

Em maio, o preço do gás de cozinha subiu 1,24%, em média, em todo o Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Já o gás encanado teve aumento de 4,58% .

Este é o quinto aumento do ano. Em janeiro a Petrobras já havia reajustado em 6% o preço do gás. Já em fevereiro a alta foi de 5,51%. Em março preço subiu R$ 0,15 e em abril sofreu mais um aumento de 5%.

“Importante reforçar o posicionamento da Petrobras que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, afirmou a companhia, em comunicado.