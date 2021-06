SALMOURÃO: Frente de Trabalho Municipal vai proporcionar qualificação profissional e geração de 50 empregos

Visando a geração de empregos, além de proporcionar mais qualificação profissional aos munícipes de Salmourão, a prefeita interina Sônia Gabau elabora projeto de lei para criação da Frente de Trabalho Municipal.

Similar ao programa do Governo do Estado, a proposta do Poder Executivo quer contribuir com a melhoria de renda dos cidadãos desempregados e em situação de vulnerabilidade social decorrentes do momento econômico adverso ocasionado pela pandemia da Covid-19.

O projeto a ser encaminhado para análise da Câmara Municipal proporcionará a criação de 50 empregos de serviços gerais.

Além da bolsa-auxílio, os participantes serão incluídos em curso de qualificação profissional ou alfabetização. Todo o programa será custeado com recursos municipais.

Os critérios para participação e o formato da inscrição serão divulgados em breve pela Prefeitura, após análise da proposta pelo Legislativo municipal.

“A necessidade de emprego em nosso município é recorrente e urgente. Por isso, o poder público atua para proporcionar mais trabalho para população, seja por meio deste novo programa ou atração de novas empresas para a cidade”, ressalta a prefeita Sônia Gabau.