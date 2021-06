BAEP apreende casal transportando mais de 80kg de maconha

Equipe de BAEP CANIL em patrulhamento com cães pela Rodovia Raposo Tavares, na altura de Álvares Machado, sentido leste, quando na altura do km 580 visualizou o veículo Ford/EcoSport, de Araras-SP, ocupado por duas pessoas, sendo o motorista um homem e o passageiro uma mulher; assim, determinado por sinais luminosos e sonoro que o condutor do veículo parasse, porém ele iniciou curso de fuga e foi realizado o acompanhamento até o km 557, quando então, ao tentar fazer o retorno ali existente, perdeu o controle do veículo e acabaram desembarcando e empreendendo fuga em meio à vegetação existente no local.