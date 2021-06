FLÓRIDA: 1º Mutirão de Ortopedia será realizado no dia 18 de junho

Está programado para ocorrer no Centro de Saúde nesta sexta-feira, dia 18 de junho, no período das 9h00 às 17h00, o 1º Mutirão de Ortopedia de Flórida Paulista.

A ação é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde com o curso de medicina da UniFAI – (Centro Universitário de Adamantina) com a coordenação do Prof. Dr. Fábio José Martins Ponto, médico ortopedista, e alunos do 5 º ano da Faculdade de Medicina do Centro Universitário.

Os pacientes foram triados previamente por médicos das UBS e ESF do Município de Flórida Paulista com problemas ortopédicos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, o Mutirão se justifica pela alta demanda de atendimentos desta especialidade, falta de ortopedistas na localidade e com a alta demora para agendamento com especialistas em cidades referenciadas pela divisão Regional de Saúde.

Ainda para o secretário municipal saúde, o conceito de saúde foi entendido no passado simplesmente como a ausência de doença, mas a administração municipal atual quer que a cada dia esta definição seja ampliada para algo maior que englobe o bem-estar físico, mental e social da população floridense. “Com isso a secretaria tem empenhado ao máximo para difundir as práticas de gestão em saúde pública afim de que sejamos referência na qualidade dos atendimentos da atenção básica em saúde”, afirmou Aguinaldo Carvalho.

O secretário destacou ainda que esta ação faz parte da estratégia da administração em firmar parcerias públicas e privadas para trazer benefícios para o município.