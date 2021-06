Van pega fogo em estrada vicinal

Conforme a corporação, quando a equipe chegou ao local, o veículo estava em chamas, no acostamento. Além da viatura dos bombeiros, um caminhão-pipa foi acionado para ajudar no controle do fogo.

Ainda segundo a corporação, as causas do incêndio serão investigadas.

De acordo com uma testemunha, a van pertence a uma empresa particular e no momento do incidente havia apenas o motorista, que não se feriu.