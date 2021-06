FLÓRIDA: Saúde vacina neste sábado pessoas com 50 a 54 anos contra Covid-19

Moradores de Flórida Paulista com 50 a 54 anos completos serão imunizados contra Covid-19 neste sábado (19).

A vacinação será realizada entre 7h às 17h nas seguintes unidades de saúde: Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”, ESF I “Nicolau Gerlack”, ESF II “José Carlos Machado”, ESF III “Roberto Florindo”, PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí e PSF do Distrito do Alto Íris.

De acordo com a responsável pela Sala de Imunização do Centro de Saúde, Cristiani Toda, serão aplicadas a primeira dose para o grupo da faixa etária. Vale ressaltar que a imunização deste grupo começou no dia 14 de junho.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento de identificação original, como foto e CPF.