São Paulo tem expulso, leva empate da Chapecoense e continua mal

O São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), a equipe começou bem e saiu na frente da Chapecoense, no Morumbi, mas teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e levou o empate. Placar final: 1 a 1.

O resultado deixa os times com dois pontos no Brasileirão, já distantes dos líderes da tabela. Na próxima rodada, enquanto os paulistas têm pela frente um clássico com o Santos, no domingo, os catarinenses enfrentam o Atlético-MG no dia seguinte.

O jogo

Incomodado com o péssimo início de Brasileirão, o técnico Crespo mandou a campo um time muito ofensivo, com apenas um zagueiro de origem (Bruno Alves). A opção deu certo. Com muita velocidade e bom toque de bola, o ataque total do São Paulo deu resultado aos 12 minutos, em gol de cabeça de Eder, após cruzamento preciso de Rigoni.

As chances seguiram. Bruno Alves, de cabeça, acertou o travessão.

A equipe catarinense, embora dominada, chegou com perigo em chute forte de Matheus Ribeiro. A situação ficou melhor na reta final do primeiro tempo, com a expulsão de Rodrigo Nestor, que acertou o pé na cabeça de Léo Gomes em dividida. O vermelho foi dado apenas após consulta ao VAR.

Com um a mais, a Chape só não empatou aos 45 porque Volpi fez linda defesa em chute de Lima.

Na volta para a segunda etapa, apesar de estar com 10, o São Paulo mantinha o domínio das ações e teve uma chance clara com Pablo, que mandou para fora.

Na sequência, veio o castigo. Lima recebeu lançamento pela direita e cruzou na medida para Kaio Nunes, livre, mandar para o gol.

Por muito pouco a Chapecoense não virou. Em rápido contra-ataque, Lima ficou cara a cara com Volpi e bateu na trave. No rebote, Kaio Nunes bateu e Wellington, praticamente em cima da linha, afastou.

Já nos acréscimos, Gabriel Sara, de voleio, quase deu a vitória ao São Paulo, mas a bola foi na trave.

SÃO PAULO 1 X 1 CHAPECOENSE

Local: Estádio do Morumbi

Data e horário: 16 de junho de 2021, às 19h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES), Vanderson Antonio Zanotti (ES)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Eder (12’/1ºT) (1-0), Kaio Nunes (24’/2ºT) (1-1)

Cartões Amarelos: Liziero, Luciano, Igor Vinicius (SAO), Anselmo Ramon, Ravanelli (CHA)

Cartões Vermelhos: Rodrigo Nestor (SAO)

SÃO PAULO: Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves e Reinaldo (Bruno Rodrigues, aos 43’/2ºT); Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Liziero e Rigoni; Rojas, Eder (Pablo, aos 13’/2ºT) e Luciano (Léo, Intervalo). Técnico: Hernán Crespo

CHAPECOENSE: João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Mancha (Ezequiel, aos 30’/2ºT); Moisés Ribeiro (Lima, aos 03’/1ºT), Léo Gomes (Kaio Nunes, aos 16’/2ºT), Anderson Leite (Perotti, Intervalo) e Ravanelli; Fernandinho e Anselmo Ramon (Bruno Silva, aos 30’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.