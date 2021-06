Autores de furtos de três motocicletas são presos pela Polícia Civil

Em 27/11/2020, no período da manhã, ocorreu um furto de motocicleta na região central da cidade. Com o registro da ocorrência, agentes da D.I.G./D.I.S.E. de Dracena empreenderam diligências no sentido de levantar informações que pudessem auxiliar na localização da motocicleta, bem como no esclarecimento da autoria.

As informações eram repassadas imediatamente a agentes do Centro de Inteligência Policial (C.I.P.) da Delegacia Seccional de Dracena que, por meio de técnicas de inteligência policial, conseguiram levantar que o veículo, do tipo caminhonete, empregado na ação criminosa, era utilizado por um homem de 57 anos de idade, morador do município de Brasilândia/MS. Com base nestas informações, foi solicitado apoio à Polícia Civil daquele município.

Nos dias 03/12/2020 e 23/02/2021 ocorreram mais dois furtos de motocicletas neste município de Dracena. Verificou-se que as motocicletas furtadas neste período possuíam as mesmas características da motocicleta furtada em 27/11/2020.

Em 26/02/2021, agentes da Delegacia de Polícia do Município de Brasilândia/MS, após as informações repassadas pela D.I.G./D.I.S.E. de Dracena, localizaram e apreenderam, nas dependências de uma indústria cerâmica daquele município, a motocicleta furtada em Dracena, no dia 27/11/2020.

Prosseguindo com as diligências, agentes da Delegacia de Polícia do Município de Brasilândia/MS localizaram o homem de 57 anos de idade cuja caminhonete havia sido empregada na ação criminosa. Ele informou, em solo policial, que a caminhonete pertence à sua família e que, no mês de novembro, um colega (um homem de 25 anos idade) lhe solicitou uma carona para buscar uma moto no município de Dracena e que talvez a moto não iria funcionar por estar com problemas mecânicos, sendo necessário trazê-la na caçamba da caminhonete.

Ele também informou que não sabia que a motocicleta era produto de furto. Com base nestas informações pelo homem de 57 anos de idade, o homem de 25 anos idade, morador do município de Panorama/SP, foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia de Brasilândia/MS onde, em solo policial, assumiu a prática dos três furtos de motocicletas ocorridos em Dracena. Ele também informou que contou com a participação do colega (homem de 57 anos de idade), desde o início, e não apenas no transporte das motos e que eles já saíram de Brasilândia com o objetivo de furtar as motocicletas, já previamente acordado.

Em 02/03/2021, agentes da Delegacia de Polícia do Município de Brasilândia/MS localizaram em uma borracharia, localizada próximo ao portal de saída para o município de Três Lagoas/MS, a motocicleta furtada no dia 23/02/2021. E no dia 03/03/2021, localizaram em uma fazenda, localizada, localizada no Bairro Córrego Azul, a motocicleta furtada no dia 03/12/2020.



A motocicletas recuperadas foram trazidas ao município de Dracena por agentes da D.I.G./D.I.S.E. local e restituídas aos seus proprietários.



Diante do exposto, a Autoridade Policial titular da Delegacia de Investigações Gerais de Dracena/SP representou pelos Mandados de Prisão Preventiva em desfavor dos dois homens, os quais foram deferidos pela Excelentíssima Juíza de Direito da 3ª Vara do Foro da Comarca de Dracena/SP.



No dia 16/06/2021, agentes da Delegacia de Polícia do Município de Panorama/SP, em apoio a agentes da D.I.G./D.I.S.E. de Dracena, efetuaram a prisão do homem de 25 anos de idade, no município de Panorama/SP. E no dia 17/06/2021, agentes da Delegacia de Polícia do Município de Brasilândia/MS, em apoio a agentes da D.I.G./D.I.S.E. de Dracena, efetuaram a prisão do homem de 57 anos de idade, no município de Brasilândia/MS. Os presos foram encaminhados a uma unidade regional da Secretaria da Administração Penitenciária onde se encontram à disposição da Justiça.