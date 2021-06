DRACENA: Grupo Big Mart anuncia compra de área para instalação de supermercado

O prefeito André Lemos recebeu nesta quinta-feira (17) o diretor presidente da rede Big Mart Centro de Compras Ltda., Marco Antônio Rasquel, cuja matriz está em Garça, no gabinete municipal. A visita marca um momento histórico para o município e para a empresa, com a instalação da 23ª loja do grupo Big Mart.

Há Big Mart em Garça; Andradina; Cafelândia; Guararapes; Ibitinga; Novo Horizonte; Penápolis; Promissão e Três Lagoas (MS); são 18 supermercados e quatro lojas de móveis e eletrodomésticos.

O prefeito André Lemos deu as boas-vindas a Rasquel e assim como toda equipe municipal comemora a chegada do empreendimento à cidade, que tem previsão de oferecer 120 empregos diretos, sem falar nos empregos que deverão ser criados com a construção da loja e ainda os indiretos.

“Mesmo estando enfrentando um momento difícil com a pandemia, estamos podendo anunciar uma notícia tão boa aos dracenenses, com a vinda deste grupo a Dracena, que certamente será muito benéfico para nós e a região”, afirmou o prefeito com alegria também se referindo à geração de empregos.

O diretor presidente Marco Antônio Rasquel, da Big Mart disse que Dracena é uma das cinco cidades escolhidas pelo grupo para receber lojas novinhas, dentro de um plano de ação da empresa que celebra um crescimento acelerado.

“Escolhemos Dracena por observar que é uma cidade organizada, um dos municípios melhores de toda região e, por admirarmos o desenvolvimento que vem apresentando ultimamente”, disse Rasquel.

Nesta quinta-feira, acompanhado da filha Maísa e dos integrantes de sua equipe Jocelym Pinhaneli e Paulo Parra, Rasquel efetivou a compra da área no município.

O Big Mart será construído no cruzamento das Avenidas Inglaterra com a dos Mangueirais, sentido ao novo bairro – o Aroeiras. O local é de grande visibilidade tanto para quem entra quanto para quem sai de Dracena, para ingressar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Fica no bairro Campo Belo, próximo aos bairros São Cristóvão; Frei Moacir III e Jardim das Palmeiras.

O prefeito André e os secretários de Governo Rodrigo Parra; Sérgio Ricardo Baravelli (Administração); Ademar Alves Pereira (Infraestrutura, Assuntos Viários e Habitação) e o diretor de Engenharia, o engenheiro Jean Mateus acompanhou o empresário no local onde será concretizado o Big Mart.

O supermercado será construído em uma área de 5 mil metros quadros e a área de construção terá 10 mil metros quadrados, com amplo estacionamento coberto (cerca de 90 vagas); energia solar; praça de alimentação e lojinhas.

Rasquel informou que as instalações serão diferenciadas, num local excelente, fomentando uma concorrência excelente aos consumidores locais e regionais. “Dracena é um polo regional, contundo nosso empreendimento será uma referência em toda região”, disse o empresário.

A equipe do Big Mart ainda citou que a instalação da loja na cidade também fortalecerá os produtores agrícolas, porque pretende fazer parcerias na comercialização dos produtos.