FLÓRIDA: Após consumir bebidas, pegar taxi sem pagar e tentar furtar bicicleta, homem é preso pela Polícia Militar

Um indivíduo foi preso pelo crime de tentativa de furto e outras fraudes na tarde desta sexta-feira (18) em Flórida Paulista.

A Polícia Militar foi acionada e com as informações de uma tentativa de furto na Rua Belizário Garcia, no Parquinho Infantil e ao chegar ao local fez contato com a vítima coletando dados do autor e o rumo que ele teria tomado.

Ele foi localizado na Rua Regina Stéfani e abordado, ficou constatado que se tratava do mesmo indivíduo que horas antes havia consumido bebidas alcóolicas sem e utilizado um taxi sem pagar nem o bar e nem o taxista.



Nestes dois primeiros acontecimentos, as vítimas optaram por não fazer o boletim de ocorrência, haja vista o estado de embriaguez do mesmo, porém, diante das circunstâncias da tentativa de furto, ele foi levado para a Delegacia de Polícia após ser reconhecido pela vítima.

O delegado arbitrou fiança no valor de R$ 1.100,00, que não foi paga e o indivíduo permaneceu detido à disposição da Justiça.