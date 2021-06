FOLHA REGIONAL: Todo o conteúdo do impresso, agora na versão digital

O Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site), passa a disponibilizar a sua edição impressa de forma virtual em seu portal de notícias, o ifolharegional.com.br



Apesar de oferecer mais essa ferramenta gratuita, o impresso só é disponibilizado após uma semana de sua circulação e distribuição aos assinantes, que todos os sábados recebem o jornal físico e também no formato digital via celular, tablet e computador.

A intenção do Grupo Folha Regional é estar presente em todas as formas no dia-dia dos leitores da Nova Alta Paulista e região, além de agora, com o jornal digital, estar nos quatro cantos do Brasil e do mundo, uma vez que já possuí assinantes em diversos Estados como em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e outros.



Os interessados em assinar o jornal Folha Regional podem entrar em contato com o Grupo Folha Regional através do telefone: (18) 3581-1655 ou via aplicativo de mensagens (18) 99639-9589.

Os valores variam de acordo com o tipo de assinatura contratada pelo leitor:

ASSINATURA ANUAL: R$ 120,00 – grátis jornal digital

ASSINATURA SEMESTRAL: R$ 70,00

ASSINATURA DIGITAL: R$ 79,99 (por ano)

