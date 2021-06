JUNQUEIRÓPOLIS: Agronegócio busca conhecimentos sobre a produção do Abacate

A diretoria da Coopaj representada pelos diretores Osvaldo Dias e José Reis, o Agrônomo Thiago Guimarães e o diretor da Industria Comércio e do Agronegócios Josemar Souza, fizeram visitas técnicas as plantações do abacate na cidade de Apucarana-PR.

O objetivo da ida do grupo de Junqueirópolis ao Paraná foi de conhecer as técnicas de plantio e sua comercialização.

Conforme o levantamento feito pela equipe que esteve nas lavouras de Apucarana, o atual rendimento financeiro é satisfatório, sendo o município de Junqueirópolis propício para o plantio e produção de abacate.

De acordo com o diretor Josemar de Souza, seguindo as normas de plantio o abacate poderá ser uma opção para os produtores rurais do município, devido o mercado consumidor da fruta estar crescendo ano a ano devido às suas propriedades vitamínicas em favor da saúde.