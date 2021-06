Toda população maior de 18 anos estará vacinada até setembro, diz Queiroga

Marcelo Queiroga disse que a meta do governo federal é vacinar contra a Covid-19 toda a população com mais de 18 anos até setembro, segundo informações do Metrópoles. O ministro da Saúde fez o anúncio durante visita a uma unidade de saúde em Cristalina, em Goiás, nesta quinta-feira (17).

“Até setembro, queremos que tenhamos toda a população brasileira acima de 18 anos vacinada com pelo menos uma dose”, afirmou Queiroga. O ministro, no entanto, admitiu que por vezes faltam doses nos postos, mas que isso acontece, segundo ele, porque o ritmo da vacinação é intenso.

“Às vezes, faltam doses porque o ritmo de vacinação é rápido e o ministério tem que buscar mais doses. A campanha está indo bem. É passar tranquilidade para os brasileiros”, concluiu.