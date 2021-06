Vacina da Covid: Brasil passa pela 1ª vez de 2 milhões de doses aplicadas em 24h

Após 151 dias de campanha de imunização contra a Covid-19, o Brasil passou pela primeira de duas milhões de doses aplicadas em 24 horas, com o registro de 2.220.845 pessoas vacinadas.

Desse número, foram 2.088.159 da primeira e outros 132.686 da segunda dose. Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h.

No entanto, foram registradas 553.039 doses aplicadas em Minas Gerais, que pode ter apresentado inconsistência em sua contabilidade. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), houve uma reformulação do sistema de contabilização de doses do painel Vacinômetro MG e alguns lançamentos do total de doses aplicadas foram feitos incorretamente.

Até agora, o recorde de doses aplicadas num único dia havia sido em 23 de abril, com (1.744.001). Na quarta-feira, o país já tinha atingido 1.731.610 doses aplicadas, a terceira maior marca.

O Brasil conseguiu aplicar a primeira dose de vacina contra Covid-19 até agora em 60.381.020 pessoas (28,51% da população), e 24.085.577 já receberam a segunda dose, o que representa uma cobertura vacinal completa de 11,37%.