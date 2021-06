DELLICIAS & CIA inova e passa a oferecer “marmitas fit”

A lanchonete e restaurante Dellicias & Cia de Flórida Paulista inova e passa a oferecer a partir desta segunda-feira (21), as marmitas fit.



Uma opção saudável e prática para quem quer adotar hábitos saudáveis de alimentação com refeições balanceadas e feitas com produtos de qualidade.

Todas as refeições são preparadas pela equipe Dellicias & Cia seguindo um cardápio elaborado pela nutricionista Josieli Lopes.



Sob o comando de Rosiane Assis, a empresa que já é tradicional em Flórida Paulista por servir refeições e pratos com sabor e qualidade, agora também é a pedida certa para os que optam pelo fit.



O Dellicias & Cia fica na rua Osvaldo Teixeira Ferracini – via de acesso em Flórida Paulista. Telefones: (18) 3581-2566 ou (18) 9.9636-3280.