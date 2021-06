FLORA RICA: Vereador cobra troca das luminárias da pista de caminhada do Estádio

Na sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, o vereador Paulo Eduardo Gomes da Silva apresentou indicação solicitando a Prefeitura Municipal para que através do setor competente viabilize a troca das luminárias da pista de caminhada do Estádio Municipal.

De acordo com o vereador, pode-se notar que aquelas luminárias não estão a contento da população e que realmente estão queimando com certa facilidade.

“Então a solicitação é para que faça a troca de todo o sistema elétrico ou faça a manutenção para que assim volte a melhor iluminação no local, ficando com boa luminosidade e sendo o ponto de referência daqueles que praticam a caminhada. Claro também que com isso o aspecto do local será bem mais bonito, mostrando assim o comprometimento da administração para com os locais públicos municipais”, ressaltou o vereador.