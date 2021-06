Campos Machado pode ir à Justiça para aplicação da Lei

Após uma intensa batalha política, em 2008, o deputado Campos Machado conseguiu a aprovação da Lei 1.067, de dezembro de 2008, que exige nível superior aos aprovados nos concursos de Escrivães e Investigadores de Polícia, porém até hoje a lei não foi colocada em prática pelo governo do Estado.

Entre tantos benefícios da legislação aprovada e sancionada, está a melhoria salarial para toda a categoria, que tem seus vencimentos medidos por baixo, como um servidor de nível médio, o que, para o deputado Campos Machado é um desrespeito a estes profissionais que tanto se empenham pela segurança dos paulistas.

Diante desse quadro, o deputado Campos Machado, líder do Avante na Alesp, enviou ofício ao governador João Dória Jr solicitando o cumprimento da lei. Caso isso não venha a ser feito, Campos Machado não vê outra saída, senão recorrer à justiça para garantia dos direitos.

Para Campos Machado, essa situação gera forte deficiência no desempenho das atividades funcionais e, nada mais justo que seja aplicada a lei de forma a corrigir essa distorção e, por justiça e equidade, elevar os proventos destas categorias nos mesmos patamares de carreiras técnicas, que possuem as mesmas exigências de acesso aos cargos.”Trata-se de aplicar a letra da lei e fazer justiça aos homens e mulheres que tanto contribuem à segurança pública do nosso Estado, pois estão sendo injustiçados há 13 anos”, afirmou Campos Machado.