Carro pega fogo após atingir traseira de outro veículo

Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a corporação foi acionada por volta de 21h para controlar o fogo em um carro na rodovia.

Os dois veículos seguiam no mesmo sentido (Jaú-Bocaina), quando um deles atingiu a traseira do que ia à frente, que capotou. Segundo os bombeiros, não houve vítimas entre os ocupantes do carro capotado.