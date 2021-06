Casal suspeito de abandonar picape com 220 kg de maconha é capturado pela Polícia Militar

A equipe sabia que na sexta-feira (18) um veículo havia fugido em alta velocidade de viaturas do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do Policiamento Rodoviário, no sentido Anhumas – Taciba.

Os militares realizaram o cerco para tentar a abordagem, mas não foi possível, pois o condutor do veículo de cor prata entrou num pátio de posto de combustível, onde bateu contra caminhões ali estacionados.

Mesmo com pneus e lataria danificados, o condutor continuou a fugir das viaturas.

No momento da colisão os policiais observaram que um casal ocupava o veículo.

Ainda na sexta-feira, foram realizadas buscas e, após algumas horas, a Polícia Rodoviária localizou o veículo de cor prata abandonado próximo a uma mata e em seu compartimento de carga 220 kg de maconha. A picape foi apreendida.

Desde então, as buscas pelos ocupantes do automóvel continuaram. No final da tarde de sábado (19) um casal foi visto por policiais em meio a um canavial. Houve a tentativa da abordagem de ambos, mas novamente escaparam, escondendo-se na plantação.