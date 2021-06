Covid-19: CoronaVac é a que mais previne morte, diz epidemiologista

Segundo levantamento do epidemiologista Wanderson de Oliveira, a CoronaVac é a que mais protege contra casos graves de Covid-19. O especialista, atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal e ex-secretário Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, chegou à conclusão ao analisar dados do sistema OpenDataSus, do Ministério da Saúde.

O levantamento levou em consideração o período de duas semanas após a aplicação da segunda dose da vacina e também analisou a taxa de eficácia contra casos graves da Astrazeneca (90%), Pfizer (80%), Janssen (85%) e Sputnik V (85%).

“CoronaVac protege e não deve ser interrompida, até que o contrato seja cumprido. Será um escândalo se o Ministério da Saúde interromper a vacinação contra a Covid-19 utilizando CoronaVac”, disse Oliveira por meio de suas redes sociais, exaltando a importância da aplicação das duas doses do imunizante.