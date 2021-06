FLÓRIDA: Autorizada verba de R$ 400 mil para infraestrutura para a ampliação do distrito industrial e comercial

Em conversa com o jornal e site Folha Regional esta semana, o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que foi comunicado sobre a autorização de verba no valor de R$ 400 mil junto ao Governo do Estado para a implantação de infraestrutura visando a ampliação do distrito industrial de Flórida Paulista.

No final do mês de abril, o prefeito Fróio participou de reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, onde estiveram todos os prefeitos do MDB do Estado para apresentar suas prioridades.

A reunião foi articulada pelo deputado federal Baleia Rossi, onde participaram o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e deputados estaduais do MDB, Itamar Borges, Jorge Caruso e Léo Oliveira.

Na oportunidade os 57 prefeitos do MDB foram contemplados com verba dentro da prioridade apresentada por cada município.

O prefeito Wilson Fróio Júnior apresentou na oportunidade como prioridade a liberação de verba para a implantação de infraestrutura urbana, como guias, sarjetas e asfalto para a ampliação do distrito industrial na entrada de Flórida Paulista.

Na ocasião exibiu ofício pedindo verba no valor de R$ 400 mil que foi garantida a liberação pelo Governo do Estado.

Na semana passada o prefeito recebeu a confirmação da autorização da verba, sendo que agora a Prefeitura Municipal irá apresentar o projeto técnico visando a liberação do recurso pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado.

O prefeito Fróio ressaltou a importância da verba visando garantir a geração de emprego e renda para Flórida Paulista através da ampliação do distrito industrial. “A ampliação do distrito industrial é uma prioridade, sendo que tem diversos empreendimentos já aguardando o terreno para a implantação de empresas em Flórida Paulista”, afirmou Fróio.

Encerrando, Fróio agradeceu o deputado federal Baleia Rossi, o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário Marco Vinholi.