Proprietário de rádio vítima de acidente morre após 10 dias internado

Vítima de grave acidente na Vicinal Tupã – Bastos e após ficar 10 dias internados, morreu na noite desse domingo, dia 20, o sócio proprietário da Rádio Cidade FM (91,5) e do extinto Jornal Folha do Povo, Carlos Marques Pereira, de 72 anos de idade.

Segundo informações, o corpo do empresário será sepultado no Cemitério São Pedro, em Tupã, onde residia com a família.



Internado na Santa Casa de Tupã, desde o último dia 10, quando aconteceu a colisão do carro que contra um animal que estava sobre a pista da vicinal que liga Tupã a Bastos, Carlos Marques Pereira, veio a óbito, segundo informações após sofrer uma parada cardíaca no começo da noite desse domingo (20)

O empresário, por décadas, também foi proprietário do Jornal tribuna Bastense, atualmente sob nova direção.