Auto-falantes e K4 são enviadas a quatro sentenciados da Penitenciária de Bernardes

Na última semana, foram registradas (04) quatro apreensões de materiais ilícitos enviados via Sedex para Penitenciária “Silvio Yoshihiko Hinohara” de Presidente Bernardes. No dia (16) por volta das 13h50, um sentenciado foi chamado para receber uma encomenda enviada por seu familiar. Durante procedimento de revista da encomenda, foram localizados em um saco de bala tipo (soft) 10 (dez) pedaços fragmentados da suposta droga sintética conhecida como K4.

Duas outras ocorrências foram registradas no dia (17), também durante procedimento de revista em encomenda enviada via Sedex, no momento em que os objetos passavam pelo aparelho de Raios-X. Com consentimento dos sentenciados, ambas foram abertas. Na primeira havia 08 (oito) alto-falantes de aparelho celular camuflados no interior de tampas de 03 (três) frascos de remédio, enquanto na segunda foram encontrados escondidos, no interior da tampa de um frasco de vitaminas, 10(dez) pedaços de papel supostamente da droga sintética K4.

Por fim, no dia (18), ao passar outra encomenda pelo aparelho de Raios-X, itens suspeitos foram detectados. Durante a abertura e revista da encomenda, agentes encontraram a suposta droga sintética conhecida como K4 em fundos falsos no interior de envelopes . Ao ser questionado, o sentenciado nada proferiu.

Diante dos fatos, foram instaurados Procedimentos Disciplinares para apurar a cumplicidade dos sentenciados envolvidos nas ocorrências, bem como, foram suspensas as visitas remetentes das encomendas.