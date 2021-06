DRACENA: Prefeito reivindica instalação de Escola Cívico-Militar na cidade

O prefeito André Lemos, de Dracena reivindica para o município, a primeira Escola Cívico-Militar da região e conta com o apoio do deputado Matheus Coimbra Martins de Aguiar, mais conhecido como Tenente Coimbra, do Partido Social Liberal (PSL).

O parlamentar esteve no mês de maio, aqui no município em visita ao prefeito, e o assunto foi tratado.

Pessoas interessadas em assinar o abaixo assinado, visando a instalação do colégio na cidade podem acessar a página do facebook André Lemos Prefeito. O prefeito agradece o empenho do deputado tenente Coimbra.

O QUE É O PROGRAMA NACIONAL DAS ESCOLAS CÍVICO-MILITARES?

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por ano.

O modelo a ser implementado pelo Ministério da Educação tem o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares.

Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.

Participarão da iniciativa, militares da reserva das Forças Armadas, que serão chamados pelo Ministério da Defesa. Policiais e Bombeiros militares poderão atuar, caso seja assim definido pelos governos estaduais e do Distrito Federal.