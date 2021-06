FLÓRIDA: 1º Mutirão de Ortopedia atende 72 pessoas em um único dia

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, em parceria com a UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) promoveu na sexta-feira, dia18, o 1º Mutirão de Ortopedia. Os atendimentos aconteceram no Centro de Saúde “Dr. Antônio Giancursi” entre às 9h e 17h, onde foram realizadas um total de 72 consultas.

O mutirão ocorreu por meio de parceria com o curso de medicina da UniFAI (Centro Universitário de Adamantina) com a coordenação do Prof. Dr. Fábio José Martins Pinto, médico ortopedista, e alunos do 5 º ano da Faculdade de Medicina do Centro Universitário.

Os adoecimentos ortopédicos surgem nas partes do aparelho locomotor, como ossos, músculos, ligamentos e articulações, e tudo que está conexo ao sistema esquelético e estruturas adjuntas. Eles podem aparecer em qualquer momento da existência humana e alguns deles são mais repetidos exatamente pelo modo intenso de uso de certas partes do corpo.

A administração municipal sabendo que estes problemas são recorrentes na população foi feita a triagem prévia pelas Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da Família do município.

A ação faz parte da estratégia de gestão em firmar parcerias públicas e privadas para trazer benefícios para a população floridense.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, o mutirão teve como objetivo reduzir as longas filas de esperas para a especialidade médica. “O mutirão de ortopedia foi importante para ampliar a oferta de consultas, permitindo o atendimento de uma grande quantidade de pessoas em um único dia, em uma especialidade específica”, destacou o secretário.