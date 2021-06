LUCÉLIA: Prefeita assina termo de doação de terreno para construção do Conjunto Habitacional

Ainda cumprindo agenda em São Paulo, na semana passa, a prefeita Tati Guilhermino, acompanhada pela secretária de Administração, Érica Bernardinelli, assinou em cartório, termo de doação do terreno onde será construído o Conjunto Habitacional Lucélia G, na Vila Rennó.

Ao contrário do anunciado e acordado anteriormente, onde seriam divididos em duas etapas de construções do conjunto, o Governo de São Paulo se sensibilizou com o pedido da prefeita Tati, e liberou a construção do lote em uma única etapa.

De acordo com a prefeita, o Governo e CDHU estão em fase de licitação para designar a empresa responsável pela obra, e no segundo semestre deverão iniciar a construção de uma só vez das 107 residências para a população de Lucélia.

“Estamos felizes, pois o que era para ser realizado em duas etapas, conseguimos, através de muito esforço, sensibilizar o Governo do Estado, e com isso, a liberação para a construção de uma só vez das residências que tantos lucelienses aguardam. A espera pela casa própria será menor, e aproveitamos a oportunidade, para pleitear mais um novo conjunto, onde o Governo e a CDHU se comprometeram em analisar nosso pedido com muito carinho”, relatou a prefeita.

O sorteio para esse conjunto já foi realizado e existe uma lista de beneficiários a serem contemplados.