SEST SENAT de Osvaldo Cruz distribui Cartão de Saúde do Caminhoneiro e da Caminhoneira

Um acordo de cooperação assinado pelo SEST SENAT e o Ministério da Saúde vai garantir a distribuição de 500 mil exemplares do Cartão de Saúde dos Caminhoneiros e Caminhoneiras. O documento é destinado a motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas para que, ao acessarem as unidades de Atenção Primária em Saúde (APS), tenham melhor acompanhamento do tratamento.

Como passam a maior parte do tempo nas rodovias, os caminhoneiros têm mais dificuldade de cuidar da saúde. Por isso, é muito importante uma política de saúde que os privilegie e tenha um cuidado especial com eles.

“A parceria com o SEST SENAT é de suma importância para incentivar o cuidado à saúde dos caminhoneiros e caminhoneiras que, por conta de suas jornadas itinerantes de trabalho, encontram dificuldades de acessar os serviços da APS. Assim, esse acordo para a distribuição do cartão se apresenta como um instrumento facilitador de acesso à saúde para essa população”, afirma o Secretário da Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara.

A diretora executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, explica que a parceria com o Ministério da Saúde é estratégica para fortalecer ainda mais a rede de cuidados a esses profissionais, que são essenciais para o desenvolvimento do Brasil. “Uma das missões do SEST SENAT é oferecer atendimentos de qualidade aos caminhoneiros brasileiros. Como passam a maior parte do tempo nas rodovias, eles têm mais dificuldade de cuidar da saúde. Por isso, é muito importante uma política de saúde que os privilegie e tenha um cuidado especial com eles. As equipes das nossas 157 unidades estão sendo preparadas para distribuir os cartões e orientar esses trabalhadores da melhor maneira possível.”

O cartão traz informações sobre:

Pressão arterial; Glicemia; Peso e a altura; Índice de massa corporal; Circunferência abdominal; Medicamentos em uso; Calendário de vacinas; Histórico de exames; Acompanhamento odontológico.

Em comemoração ao mês do Caminhoneiro, desde o dia 01 de junho, o SEST SENAT Osvaldo Cruz / SP iniciou a entrega dos cartões de saúde para os caminhoneiros e caminhoneiras do transporte rodoviário de cargas e outros com carteira de habilitação categoria D e E, conforme escopo do projeto definido pelo Mistério da Saúde.

As entregas ocorrerão na Unidade de Osvaldo Cruz/SP, situada à Alameda Vasco Pigozzi, nº 2.250, Loteamento São Carlos, de segunda a sexta, das 8hs às 17hs – Telefone de contato (18) 3529-9800, falar com Rosana Coneglian.