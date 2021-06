Visitante envia Haxixe e K4 à sentenciado da Penitenciária de Irapuru

Na última sexta-feira (18), uma apreensão de materiais ilícitos foi registrada na Penitenciária de Irapuru.

Por volta das 10h30, durante procedimento de revista em encomenda que seria entregue a um sentenciado, foi encontrado escondido no interior dos pacotes de fumo Arapiraca misturado ao fumo desfiado 49 (quarenta e nove) porções no formato arredondado com aparência de entorpecente conhecido como haxixe. Além disso, na encomenda foram encontrados escondidos no cós de uma calça 23 (vinte e três) papelotes análogos ao entorpecente K4.

Diante dos fatos, os materiais foram apreendidos e encaminhados a autoridade policial para as devidas providências. O sentenciado foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar para averiguação dos fatos e a visitante suspensa do rol de visitas.