Motorista sofre traumatismo craniano após carreta tombar em área rural

Um motorista sofreu traumatismo craniano após uma carreta carregada de cana-de-açúcar tombar na tarde desta segunda-feira, dia 21, em uma área rural de Paraguaçu Paulista (SP).

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência próxima ao distrito de Roseta. No local, a equipe encontrou o motorista no interior da cabine do veículo. Ele apresentava estar desorientado.

Encaminhado ao Pronto-Socorro, ele passou por atendimento médico e exames que constataram ter sofrido traumatismo craniano.

Em estado estável, ele aguarda passar por novos exames.