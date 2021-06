FLÓRIDA: Obras de modernização e revitalização da praça central entram em fase final

Prosseguem a todo o vapor as obras de execução de reforma, restauração e modernização da praça Gerson Veronese Ferracini, localizada no centro de Flórida Paulista. De acordo com informações do prefeito Wilson Fróio Júnior as obras entraram em fase final de execução.

O convênio assinado através de termo entre a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado garantiu a liberação de uma verba no valor de R$ 250 mil para a execução das obras na praça.

De acordo com a Prefeitura, o valor do convênio foi viabilizado pelo deputado estadual Vinícius Camarinha que apresentou emenda no Orçamento do Estado do ano passado.

O prefeito Wilson Fróio Júnior destacou que a verba está possibilitando a realização de diversas obras de modernização, restauração e implantação de acessibilidade na praça Gerson Veronese Ferracini que é um dos principais cartões postais da cidade e que teve a revitalização da fonte luminosa no final do ano passado, voltando a receber as famílias floridenses.

Foi executada – além da restauração em diversos setores da praça como piso e coreto – a implantação de acessibilidade e modernização em diversos setores, entre elas iluminação e inserção no bebedouro com água gelada.

Agora está ocorrendo a nova pintura que desta forma finaliza a obra, o que dará um novo visual a praça. O prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola estiveram conferindo a execução das obras e estão estudando novas melhorias para o local.