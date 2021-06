OSVALDO CRUZ: Parceria inicia ação contra a fome para arrecadar alimentos

Em tempos cuja pandemia do novo coronavírus causou agravamento da crise econômica, social e sanitária do país, houve aumento exponencial de pessoas em situação de fome.

Buscando minimizar este cenário, o Sesc Thermas de Presidente Prudente iniciou em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e a Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz em benefício ao SOS (Serviço de Obras Sociais) de Osvaldo Cruz uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão revertidos a instituições sociais da cidade.

A ação transforma todas as unidades Sesc do Estado em pontos de arrecadação, por intermédio do Mesa Brasil, programa criado pelo Sesc São Paulo há 26 anos e que busca alimentos onde sobra para distribuir aos lugares em que falta.

A campanha Ação Urgente contra a Fome visa arrecadar alimentos não perecíveis e que não requerem refrigeração, importantes para a nutrição e essenciais para uma alimentação adequada e saudável de uma família.

Os interessados podem levar suas doações à sede da Aceoc (Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz) de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. A unidade segue os protocolos de segurança no combate à Covid-19, por isso a entrada no local é permitida somente com o uso de máscara.

O QUE DOAR: Alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca.